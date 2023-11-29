مسؤول روسي: أميركا تلعب دورا مدمرا في تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

اشار نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري تشوماكوف الى إن السياسة الأميركية تجاه إسرائيل "لعبت دورا مدمرا في تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضاف تشوماكوف خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن "سياسة الولايات المتحدة، التي غضت الطرف لوقت طويل عن البناء المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، لعبت أيضا دورا مدمرا في التصعيد الحالي".

وأشار تشوماكوف إلى أن الولايات المتحدة تعترف بضم إسرائيل مرتفعات الجولان السورية المحتلة، مضيفا "نتيجة لذلك، أصبحنا أمام صراع من نطاق غير مسبوق، والذي ينطوي على خطر التمدد إلى كامل منطقة الشرق الأوسط".