نادي الأسير الفلسطيني: 3290 معتقلا في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الاول بينهم 125 امرأة

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، "ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 3290 معتقلا، أعلاها في محافظة الخليل جنوبي الضفة"، موضحا إن "من بين المعتقلين 125 امرأة، وتشمل اللواتي اعتقلن من أراضي العام 1948"، مشيرا إلى أنه تم اعتقال 145 طفلا، خلال تشرين الاول الماضي.

وأوضح النادي، أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الخمسة أيام من الهدنة 168 فلسطينيا"، مؤكدا أن "أوامر الاعتقال الإداري بعد طوفان الأقصى بلغت 1661 أمرا ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد".

ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة "حماس" الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 تشرين الثاني الجاري، واستمرت لمدة 4 أيام، قبل تجديدها، ليومين إضافيين.