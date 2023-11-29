محافظ البنك المركزي الإيراني: أول بنك إيراني سيبدأ عمله قريبًا في سوريا

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، أنّه سيبدأ أول بنك إيراني عمله قريبًا في سوريا.

وخلال لقائه نظيره السوري محمد هزیم، قال: "إن طهران ودمشق تهتمان بتعزيز العلاقات المصرفية والتجارية والاستثمارات المشتركة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا.

وأكد فرزين، أنّه "من الضروري تطوير التعاون النقدي والمصرفي بين إيران وسوريا بما يتناسب مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والتبادلات الاقتصادية وحل القضايا المتعلقة بالمعاملات المصرفية لتجار البلدين".

وأشار إلى "تطور الخدمات المصرفية الإلكترونية وشبكة البطاقات في إيران، واستعداد البنك المركزي للتعاون المشترك في هذا المجال مع سوريا".

ورأى المسؤول الإيراني أنّ "إحدى الاستراتيجيات المهمة لإيران في تطوير التعاون التجاري مع الدول المجاورة هي استخدام العملات الوطنية في العلاقات النقدية وزيادة حجم التبادلات التجارية والاقتصادية".