القوات الاسرائيلية فجرت منزلين في حي الدمج بمخيم جنين بعد إخلائهما

افادت قناة "الجزيرة"، عن ان "القوات الاسرائيلية تفجر منزلين في حي الدمج بمخيم جنين بعد إخلائهما مع استمرار اقتحام المخيم".
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي ان "مدينة جنين في الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة، بعد مواجهات مسلحة مع الفلسطينيين في المدينة ومحيط مخيمها".
وحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" فإن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافات اقتحمت مدينة جنين، من عدة محاور ودهمت عدة أحياء ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من جميع الجهات. كما طوقت القوات الإسرائيلية أحد المنازل وسط تحليق للمسيرات في سماء المدينة، واعتقلت عددا من الشبان واحتجزتهم في أحد الأبنية في محيط مخيم جنين".
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