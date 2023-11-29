الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة جنين «منطقة عسكرية مغلقة»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين في الضفة الغربية "منطقة عسكرية مغلقة"، وذلك بعد مواجهات مسلحة مع الفلسطينيين في المدينة ومحيط مخيمها.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن آليات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في مدينة بيت حانون أطلقت النار على المواطنين الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة شابين أحدهم إصابة خطيرة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت مدينة جنين، من عدة محاور ودهمت عدة أحياء ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من جميع الجهات.

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية طوقت أحد المنازل وسط تحليق للمسيرات في سماء المدينة، واعتقلت عددا من الشبان واحتجزتهم في أحد الأبنية في محيط مخيم جنين.

كما سمعت أصوات انفجارات قوية ومتتالية في المخيم وحارة الدمج في محيطه، وتواترت أنباء عن استهداف قوات الاحتلال عدة منازل بإطلاق الصواريخ عن طريق المسيرات.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي احتجز أحد طواقم الإسعاف التابع للجمعية أمام مستشفى جنين الحكومي، ومنع نقل مصاب بالرصاص الحي في القدم إلى المستشفى.