شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.8 ريختر تضرب وسط البيرو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة هوارال وسط البيرو.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الهزة وقعت على بعد 9 كيلومترات جنوب شرق منطقة باكاراوس الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 94.6 كيلومترًا. ولم ترد أنباء عن أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة.

وتتعرض البيرو كل عام لنحو 400 هزة أرضية على الأقل، حيث تقع على حزام النار بالمحيط الهادئ، وهي نقطة نشاط زلزالي تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأمريكية.