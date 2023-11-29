شكرا لقرائتكم خبر عن غرق سفينة شحن قبالة سواحل كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غرقت سفينة شحن يُعتقد أنها صينية، في المياه الواقعة قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت قوات خفر السواحل.

وقالت قوات خفر السواحل إنها تلقت تقريرًا في نحو الساعة 0728 صباحا بالتوقيت المحلي، يفيد بأن السفينة التي يبلغ وزنها 200 طن تغرق في المياه قبالة جزيرة جاجيوعلى بُعد نحو 422 كيلومترًا جنوب غرب سول.

لكنها أشارت في وقت لاحق إلى أن السفينة مغمورة بزاوية 45 درجة على جانها الأيمن، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

محاولة تسلل

وتحقق قوات خفر السواحل فيما إذا كانت هناك أي محاولات للدخول غير القانوني إلى كوريا الجنوبية، مشيرة إلى عدم العثور على أي من أفراد الطاقم على متن السفينة.

وقال مسؤول في خفر السواحل: "نفتش المنطقة لوجود احتمال بأن الأشخاص الذين كانوا على متنها قد تسللوا من السفينة".