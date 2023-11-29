مدير مستشفى جنين الحكومي: تزايد معاناة المرضى بسبب حصار قوات الاحتلال للمستشفيات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال وسام بكر مدير مستشفى جنين الحكومي، فجر اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المستشفى الرئيسية في مدينة جنين، وتمنع نقل المصابين بعدما نشرت القناصة بمحيط مخيم جنين والمناطق القريبة من المستشفى.

وأضاف بكر لـ”القاهرة الإخبارية” اليوم الأربعاء، أن معاناة المرضى والجرحى الفلسطينيين تزداد سوءًا بسبب حصار قوات الاحتلال للمستشفيات في جنين، وهو ما يزيد من تفاقم الأوضاع الصحية في المدينة.

وأوضح مدير مستشفى جنين الحكومي، أنه وضع مع الأطقم الطبية داخل المستشفى خطة طوارئ لمواجهة انتهاكات الاحتلال.

وكشف مدير مستشفى جنين الحكومي عن وجود تنسيق مع الهلال الأحمر لتوفير الدعم اللازم للمستشفيات لضمان استمرارها في تقديم خدماتها.

واقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين، فيما ذكر شهود أن جنودًا إسرائيليين يحاصرون مستشفيات المدينة.