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ماليزيا وإندونيسيا تبحثان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية

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ياسر رشاد - القاهرة - بحث رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، مع نائب رئيس إندونيسيا معروف أمين، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات الاستثمار، والتجارة، والقوى العاملة.

واستعرض الجانبان - خلال لقاء في مدينة كوتشينغ عاصمة ولاية ساراواك الماليزية وجهات النظر حول القضايا التي يجب حلها بين الدولتين في أقرب وقت ممكن، بالإضافة لمناقشة القضية الفلسطينية.

وأشاد نائب الرئيس الإندونيسي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الماليزية "برناما"، اليوم /الأربعاء/ - بالحكومة الماليزية في ظل منهج مدنية ماليزيا التي أصبحت أقوى وأكثر استقرارًا، معربًا عن أمله في أن تتمكن ماليزيا وإندونيسيا من المضي قدمًا في أسرع وقت ممكن لتحقيق أهدافهما في المستقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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