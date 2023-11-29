الجامعة العربية تنظم "وقفة" في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وقفة تضامنية اليوم الأربعاء بمناسبة "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، وذلك بمشاركة الأمناء العامين المساعدين وكبار موظفي الأمانة العامة للجامعة العربية.

وبدأت الوقفة التضامنبة بعزف النشيد الوطني لدولة فلسطين.. وقد ارتدى المشاركون في الوقفة التضامنية الكوفية الفلسطينية التي تحمل شعار الاحتفالية "غزة في القلب".

وقد أناب الأمبن العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير الدكتور سعيد أبو علي لإلقاء كلمة تتضمن رسالة التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.