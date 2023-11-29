شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: تمديد الهدنة دليل على نجاح مصر فى التفاوض وحرصها على حل القضية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف هندى، أن التمديد يشمل الإفراج عن فئات أخرى من المحتجزين لدى حماس وهناك جهود مستمرة وعمل متواصل بين الجانبين المصرى والقطرى من أجل ان يتحول الأمر إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار، حتى يمكن الرجوع إلى مائدة المفاوضات السياسية من أجل الوصول لحل الدولتين لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الجانب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، يدعم القضية الفلسطينية، سياسيا وإنسانيا في مختلف المحاور والقضايا، ومصر تتبنى القضية طوال الوقت وتعمل على ضرورة إيجاد حلول جذرية ووقف الحرب الإجرامية والممارسات المخالفة لكافة المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.
وأشار النائب عمرو هندى، إلى أهمية تضافر الجهود خلال الفترة المقبلة للوصول لحل الأزمة بشكل جذرى، ووقف إطلاق النار بشكل نهائى، وذلك من خلال كل الأطراف الفاعلة فى الازمة، وأن يكون للمجتمع الدولي دور فى ذلك بعد حالة الصمت الرهيبة التى أذهلت العالم.
وأشار إلي أن التحركات المصرية القطرية بشأن الهدنة رسالة للعالم في حرص المنطقة العربية على رفض كل صور الاحتلال والعدوان التى تمارس ضد الأشقاء في غزة، وأصبح العالم أمام مسؤولية كبيرة في مواجهة كافة صور العدوان التى تتم من جانب الكيان الصهيوني والانصياع للرؤية المصرية والعربية بشأن حل الدولتين.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن إقرار السلام مسؤولية جميع الأطراف العربية والعالمية، حرصا على عدم إراقة المزيد من الدماء والمزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذى يدافع عن أرضه وعرضه، مشيرا إلى أن إقرار الهدنة والعمل على مدها بالرعاية المصرية لابد أن يعقبها تحركات في مسؤولية المجتمع الدولي لمواجهة إسرائيل، ومن ثم إقرار السلام بشكل عادل وشامل.
وشدد علي أن الدور المصري في القضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة، ولكنها قضية القضايا للمصريين حكومة وشعبا على مدار السنوات، ومن ثم جهودها الأخيرة مواصلة لهذه المسئولية على أرض الواقع.
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