شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يواصل إرسال المساعدات الإنسانية لأهالى غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كل الدعم لإهالى غزة، يواصل حزب حماة الوطن جهودة فى إرسال قوافل المساعدات المساعدات الإنسانية لمعبر رفع واحدة تلو الأخرى.

وكان المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، قال تعليقا على التبرعات للحملة لصالح المساعدات لأشقائنا في غزة، إنه توجيه مباشر لهم من المرشح، فهو متسق مع كل الخطوات التي اتخذت الفترة الما ضية، في القضية الانتخابية لا تشغل الأولوية بالنسبة لمصر فيما يتعلق ببرنامج مرشحنا ومهتمون أكثر بالقضية الفلسطينية والحفاظ على الفلسطينيين على أرضهم ولا بد من مد يد العون لهم.

وأكد خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 70% من إجمالى ما دخل غزة من مساعدات كان من مصر ومن المصريين، موضحا أنه دخل غزة 12 ألف طن مساعدات منهم 8400 طن من مصر نقلتهم 1300 شاحنة.