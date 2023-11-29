شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر لـ"حماة الوطن" بالمنيا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب حماة الوطن مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى بمحافظة المنيا ، وذلك بمركز سمالوط شمال المحافظة.

جاء ذلك بحضور القيادات التنفيذية للحزب بمحافظة المنيا، وكذلك مسؤلين من الحملة الرئاسية للمرشح عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى رجال الدين، وعدد كبير من الشباب وأهالى مركز سمالوط شمال المنيا.

واحتشد المئات من أهالى المنيا والذين توافدوا مبكرا للمشاركة فى مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وقد تم تعليق لافتات تحمل عبارات مشينا فى طريق هنكمله وشاشات عرض كبرى، لعرض الاغانى الوطنية، وعرض المشروعات القومية التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.