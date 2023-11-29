شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى لـ "المصريين بالخارج": مشاركتكم باختيار رئيس مصر مسؤولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 تجرى في توقيت شديد الحساسية في ظل ما تمر به المنطقة من أوضاع وأزمات، وتحديدا فيما يتعلق بدول الجوار وخاصة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه الأزمات لها تأثير مباشر على الأمن القومي المصري، وهو ما يتطلب درجة عالية من الوعي لمتطلبات المرحلة القادمة، من خلال المشاركة الواسعة من جانب المصريين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المقرر لها أن تنطلق خلال الساعات القادمة في الخارج.

وأضاف "الجندي"، أن المصريين بالخارج سيشاركون في الإدلاء بأصواتهم بمقرات البعثات الدبلوماسية بدءا من الجمعة القادمة، من أجل اختيار الرئيس القادم، والحفاظ على المكتسبات الدستورية التي حصل عليها المصريين بالخارج، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، كما أنه تعبير عن دور المواطن في صناعة مستقبل هذا الوطن، في ظل التحديات التي نواجهها والتي تتطلب اصطفاف جميع فئات الشعب المصري من أجل الوفاء بالاستحقاق الدستورى ومن ثم الحفاظ على استقرار هذا الوطن، واستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن تقوم وزارة الهجرة بدورها في متابعة سير عملية التصويت في الخارج، والعمل على تذليل أيا عقبات تواجه المواطنين هناك من أجل تسهيل عملية الاقتراع، كذلك التواصل مع كافة الجاليات المصرية بـ 121 دولة ستجري بها الانتخابات، وتعريفهم بآليات الانتخاب ومقار التصويت، مجددا دعوته للمصريين بالخارج بمختلف دول العالم بالتوجه أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر إلى مقرات بعثتنا الدبلوماسية ، والاصطفاف من أجل المشاركة في الانتخابات للتأكيد على انتمائهم وارتباطهم بوطنهم.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن الانتخابات تجري في مناخ من الشفافية والنزاهة حيث تقف الدولة ومؤسساتها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، كما تجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، مختتما حديثه قائلا:" صوتكم أمانة ومشاركتكم في اختيار من يقود البلاد في تلك المرحلة الصعبة من عمر الوطن مسؤولية."