الريجي ضبطت كميات من التبغ المهرب والسجائر الالكترونية في البقاع

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" في بيان، أنها واصلت جهودها لمكافحة التهريب، وضبطت في هذا الإطار كميات من المصنوعات التبغية المهربة والمعسل المهرب والمزور، بالإضافة إلى السجائر الالكترونية vape بنتيجة عملية دهم في منطقتي عنجر وعلي النهري في البقاع . وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.

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