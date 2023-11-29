إرجاء جلسة لجنة المال والموازنة الى يوم غد

أرجأت لجنة المال والموازنة جلستها التي كانت مقررة اليوم الى الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الخميس، بسبب تزامن جلسة اللجان النيابية المشتركة مع موعد الجلسة.

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