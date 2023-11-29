بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة بوصعب لدراسة عدد من مشاريع واقتراحات القوانين

بدأت جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وحضور وزيري الصحة والمال لدراسة عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، من بينها مشروع قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وعدد من المواضيع الصحية. وتأمين مساهمة مالية لوزارة الصحة وانشاء نظام الرعاية الصحية.

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