وفد شبابي لبناني يشارك في نشاطات جامعة سيفاستوبول الحكومية في روسيا.

شارك وفد شبابي لبناني في فعاليات المدرسة الدولية البيئية للشباب "سيفان" في جامعة سيفاستوبول الحكومية في روسيا، حيث اتيح للوفد الفرصة بالمشاركة والتعلم في مختلف التخصصات، وكانت نتيجة العمل العلمي تطبيق المعرفة المكتسبة في الممارسة العملية.

التخصصات كانت متعددة، منها نظام المعلومات الجغرافية والمسح التصويري والتنقيب تحت الماء والدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية والبيئية واستخدام الروبوتات ذاتية التحكم تحت الماء وغيرها. وخلال التطبيق العملي زار الوفد قارب “Pioneer M” على البحر الأسود، للتنفيذ التطبيقي لما تم تدريسه. كمان زار الوفد ايضاً مسرح سيفاستوبول ومشاهدة مسرحية "الاخوات الثلاث".

إضافة للوفد اللبناني، شاركت وفود من بلدان عديدة كمصر وجمهورية بريدنيستروفيه، وغيرها. جال الطلاب في الجامعة وتعرفوا على مختبراتها. كما تجول الوفد ضمن منطقة سيفاستوبول وشاهد معالم المدينة وجال في شوارعها، وعبر المشاركون عن امتنناهم للمشاركة في البرنامج وعن اعجابهم بالمدينة الجميلة.

يتم تضمين المدرسة العلمية البيئية للشباب الدولية "سيفان" ضمن فعاليات المشروع الفائز "مهرجان عموم روسيا بمشاركة دولية" بحر الفرص العلمية "، وكذلك لغرض تنفيذ المشروع الفيدرالي" تعميم العلوم والتكنولوجيا" لبرنامج الدولة للاتحاد الروسي "التنمية العلمية والتكنولوجية للاتحاد الروسي".

ضم الوفد علاء كنعان، علي جلول، محمد رضا عياد، خضر حيدر وماريا القطب.