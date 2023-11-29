رئيس بعثة الهيئة الأممية لمراقبة الهدنة زار محافظ الجنوب: قرارات وقف الاعتداءات الإسرائيلية يتخذها مجلس الأمن

أكّد رئيس بعثة هيئة منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO) وقائد الأركان اللواء باتريك غوتشات، خلال زيارته محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه في سرايا صيدا، أنّ "عملنا كقوات دولية لحفظ السلام يقوم على مراقبة وتسجيل مشاهداتنا وتدوينها في تقارير تصل إلى مجلس الأمن، وهو الجهة المخولة ببحث ومناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية".

وقال غوتشات اثر اللقاء "سررنا لزيارتنا محافظ الجنوب منصور ضو الذي بحثنا معه قضايا ذات اهتمام مشترك انطلاقاً من دورنا كهيئة امم متحدة لمراقبة الهدنة في جنوب لبنان منذ العام 1948، وهو امتياز وشرف لنا العمل مع اللبنانيين وخاصة سكان الجنوب".

وحول الاعتداءات الإسرائيلية وخرقها لكل القرارات الدولية باستهداف المدنيين والصحافيين أوضح أن "بنية الـUNTSO لها دور مختلف فيما يتعلق بهذا الموضوع"، مشدداً على "أننا هنا من أجل السلام، وأهمية دورنا وعملنا عبر وجودنا كقوات دولية لحفظ السلام تكمن في تسجيل مشاهداتنا لحيثيات الاعتداءات والاحداث التي تقع على الحدود".

وعن دور الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية قال: "عملنا بهذا الشأن يتم على مستوى المراقبة وتدوين التقارير ولدينا شركاء ميدانيون من قوات اليونيفل الدولية العاملة في الجنوب باجهزتها وعناصرها، وهناك أيضاً مجلس الأمن في نيويورك الجهة المخولة البحث ومناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية".