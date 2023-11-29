التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في السراي الحكومي.
وفي خلال الاجتماع، شدد لودريان على أنّ "زيارته الى لبنان تهدف الى تجديد التأكيد على موقف "اللجنة الخماسية" بدعوة اللبنانيين الى توحيد الموقف والاسراع في انجاز الانتخابات الرئاسية، وابداء الاستعداد لمساعدتهم في هذا الاطار".
وشدد على أنه سيجري عدة لقاءات واجتماعات تهدف الى تأمين التوافق اللبناني حيال الاستحقاقات الراهنة.
كانت هذه تفاصيل خبر لودريان خلال لقائه ميقاتي: سأعقد لقاءات تهدف إلى تأمين التوافق اللبناني حيال الاستحقاقات الراهنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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