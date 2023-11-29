لودريان خلال لقائه ميقاتي: سأعقد لقاءات تهدف إلى تأمين التوافق اللبناني حيال الاستحقاقات الراهنة

وفي خلال الاجتماع، شدد لودريان على أنّ "زيارته الى لبنان تهدف الى تجديد التأكيد على موقف "اللجنة الخماسية" بدعوة اللبنانيين الى توحيد الموقف والاسراع في انجاز الانتخابات الرئاسية، وابداء الاستعداد لمساعدتهم في هذا الاطار".

وشدد على أنه سيجري عدة لقاءات واجتماعات تهدف الى تأمين التوافق اللبناني حيال الاستحقاقات الراهنة.