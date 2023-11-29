الطقس غدا غائم أحيانا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا".

واشارت الى ان "الحال العامة، طقس خريفي مستقر يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة ويستمر حتى نهاية الاسبوع ، يتحول الى دافىء يوم الاثنين حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية".

واوضحت ان "الطقس المتوقع في لبنان نهار الاربعاء قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية كما تنسط الرياح مساء. والخميس غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحيانا. اما الجمعة صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة".

ولفتت الى ان "طقس السبت صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر كانون الأول".

وذكرت ان "الحرارة على الساحل من 16 الى 23 درجة، فوق الجبال من 6 الى 16 درجة، في الداخل من 6 الى 16 درجة".