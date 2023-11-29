البابا فرنسيس دعا إلى استمرار الهدنة في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الاسرى والسماح بدخول المساعدات الإنسانية

دعا البابا فرنسيس إلى استمرار الهدنة في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الاسرى والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وفي وقت سابق، الغى البابا فرنسيس رحلته المقررة الى دبي للمشاركة في مؤتمر كوب 28 للمناخ بناء على نصيحة اطبائه، وفق ما اعلن الفاتيكان امس.
واكد المتحدث باسم الكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان انه "رغم تحسن الوضع السريري العام للبابا في ما يتعلق بحالته التي تحاكي الإنفلونزا والتهاب الجهاز التنفسي، فقد طلب الأطباء من البابا عدم القيام بالرحلة المقررة في الأيام المقبلة الى دبي".
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