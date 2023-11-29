حمــ..ــاس توافق على تمديد الهدنة في غزة لـ 4 أيام

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قامت بإبلاغ الوسطاء "بموافقتها على تمديد الهدنة لأربعة أيام"، والتي من المقرر أن تنتهي غدا الخميس عند الساعة السابعة صباحا.

ونقلت الوكالة عن مصدر لها قوله إن "لدى الحركة ما يمكنها من إطلاق سراح أسرى اسرائيليين محتجزين لديها ولدى فصائل المقاومة وجهات مختلفة خلال هذه الفترة ضمن الآلية المتبعة ونفس الشروط".

ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت إسرائيل إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا، في اليوم الخامس من الهدنة مع حركة "حماس"، التي بدورها أطلق سراح 10 رهائن إسرائيليين ومدنيين أجنبيين من قطاع غزة.

وجرى أمس الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة يومين إضافيين، بعد انتهاء سريان الاتفاق الأول في الساعة السابعة من صباح الثلاثاء بتوقيت القدس.