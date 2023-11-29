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ديالى.. السجن المؤبد بحق ارهابي استهدف الجيش العراقي

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "محكمة جنايات ديالى أصدرت حكمها بالسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي ينتمي لعصابات داعش الارهابية لقيامه بنصب عبوة ناسفة على قوات الجيش العراقي في الفرقة الخامسة أدت إلى إصابة أحد إفرادها بساقيه الأيمن والأيسر وإضرار بالآليات العسكرية".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استنادا لإحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 ،5 ،7 من قانون مكافحة الإرهاب".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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