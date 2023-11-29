انت الان تتابع خبر أوهموا أصحاب منازل بأنهم قوة أمنية.. تفاصيل سرقات "غريبة" في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي تفاصيل تلك الجرائم التي نفذت من قبل ثلاثة مدانين، أحدهم المتهم (ش.ق) وهو من مواليد 1992 ويعمل فلاحا يقول، إنه قام بسرقة ثلاثة منازل بالاشتراك مع متهمين آخرين.

ويتحدث عن العملية الأولى التي خطط لها مع شقيقه (م. ص) وقريبه (س.ي) حيث تم الاتفاق على سرقة إحد المنازل.



يقول: "قام شقيقي بدفع باب أحد المنازل وتبين بأنه مفتوح قمنا بعد ذلك بالدخول الى داخل الدار من الباب الرئيسي، وادعى قريبي المتهم (س.ي) بأنهم قوات أمنية تريد تفتيش المنزل من اجل البحث عن المخدرات".

على إثرها قاموا بالدخول إلى غرفة النوم وقاموا بسرقة (13) ورقة نقدية فئة مئة دولار أمريكي و(3) ملايين دينار عراقي، كما تمت سرقة مخشلات ذهبية ومستمسكات رسمية تعود لصاحب المنزل تم رميها في مجرى الماء.

كما يتحدث المتهم عن عملية ثانية لسرقة منزل آخر تم الاتفاق عليها مع المجموعة ذاتها، ويؤكد أنه "في حدود الساعة الثانية وثلاثين دقيقة بعد منتصف الليل شاهدنا الباب الرئيسي مفتوحا لأحد المنازل قمنا على إثرها بالدخول إلى الدار وتحت تهديد السلاح قمنا بسرقة حقيبة تحتوي على مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي إضافة إلى أجهزة موبايل عدد (2) وقلادة ذهبية".

ويتحدث (ش.ق) عن العملية الثالثة حيث تم الاتصال به من قبل المتهم (س.ي) وطلب منه الحضور بالقرب في مكان تم الاتفاق عليه لغرض سرقة أحد المنازل، حيث تم التوجه لسرقة دار المدعو (ح.ح) بعدما قاموا بالعبور من فوق جدار المنزل ومن ثم فتح الباب الرئيسي للدار.

ويضيف: "بعد ذلك قمنا بكسر زجاج باب المطبخ وفتح (السركي) من الداخل، وفي حينها كنت ملثم الوجه بلثام اسود اللون، وكان المتهم (س.ي) يحمل مسدسا حيث قام بإشهار السلاح بوجه صاحب الدار وعلى إثر ذلك قامت زوجة (صاحب المنزل) بإخراج مبلغ مليوني دينار عراقي من خزانة الملابس بعد التهديد من قبلنا وبعد مطاردتنا من قبل صاحب الدار وأقربائه تم القبض علينا وتسليمنا إلى مركز الشرطة"، بحسب صحيفة القضاء.

إجراءات المحكمة

لدى القبض على المتهمين اعترفا صراحة أمام قاضي التحقيق المختص بهذه السرقات ومن خلال سير التحقيق والمحاكمة واستعراض الادلة المتحصلة في هذه القضايا فقد ثبت للمحكمة اعتراف المتهمين الصريح والمفصل والمطابق للواقع بارتكابهم الجريمة وبتوفر كافة الضمانات القانونية وتعزز اعترافهم بأقوال أحد المشتكين والشهود ولكل ما تقدم أصدرت المحكمة حكما بحقهم بالسجن لمدة عشر سنوات وفقا لاحكام المادة 442/ أولا وثانيا من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 عن جريمة سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، وفقا للصحيفة.

