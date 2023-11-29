شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. مقتل 11 في انهيار صخري بمنجم فحم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى 11 شخصًا مصرعهم في حادث بمنجم للفحم في شمال شرق الصين أمس الثلاثاء، حسبما ذكر تقرير إعلامي رسمي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن انهيارًا صخريًا كان وراء الحادث الذي وقع في منجم شوانجيانج للفحم التابع لشركة هيلونج جيانج لونجماي شوانجياشان للتعدين.

وانتهت جهود البحث والإنقاذ ويجري التحقيق في الحادث، حسبما ذكرت "شينخوا".

عدم كفاية احتياطات السلامة

والصين هي أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم، وحوادث التعدين الخطيرة شائعة نسبيًا في الصين، مع عدم كفاية احتياطات السلامة في كثير من الأحيان.