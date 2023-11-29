شكرا لقرائتكم خبر عن قبالة سواحل اليابان.. تحطم طائرة عسكرية أمريكية تضم 8 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحطّمت طائرة عسكرية أمريكية من طراز "أوسبري" وعلى متنها ثمانية أشخاص، اليوم، قبالة سواحل اليابان، حسبما أعلن خفر السواحل الياباني.

وذكرت ناطقة باسم خفر السواحل "تلقينا معلومات صباح اليوم، تفيد بأن طائرة عسكرية أمريكية من طراز" أوسبري" تحطمت قبالة جزيرة ياكوشيما جنوب جزيرة كيوشو في أقصى جنوب اليابان".

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وأضافت "أُعلمنا أًيضًا بوجود طاقم مؤلف من ثمانية أشخاص في الطائرة، ليس لدينا معلومات إضافية في الوقت الحالي".

البحرية الأمريكية

ويأتي هذا الحادث بعد تحطّم طائرة عسكرية أخرى من طراز "أوسبري" في شمال أستراليا بشهر أغسطس، أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر مشاة البحرية الأمريكية من بين 23 شخصًا كانوا على متنها.

كما تحطمت طائرة بوينغ إم في-22ب أوسبري في جزيرة ميلفيل شمال داروين خلال تدريب عسكري للقوات المحلية.