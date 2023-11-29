مسؤول الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل تمنع نقل الجثامين من الخليج 365 التي تنتشر بها بغزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مسؤول الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني “رائد النمس”، أن الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة، يعاني من مشكلات كبيرة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن إسرائيل تمنع نقل الجثامين من الخليج 365 التي تنتشر بها في قطاع غزة.

وأوضح أن هناك المئات من الضحايا المدنيين من الأطفال والنساء لا زالو عالقين تحت الأنقاض.