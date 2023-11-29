سيناريو التهجير يُسطر بدماء غزة وانتهاكات بالجملة تروي المآساة

ياسر رشاد - القاهرة - في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني..

ما بين نزيف وخراب وأكفان لا توازي عدد القتلى.. يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تأكيداً على حضور القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وفي الضمير العالمي بندءات وشعارات ومواقف لا تخفف جرامات من الألم الفلسطيني.

ولعل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني جاء بالتزامن مع هدنة إنسانية أعقبت العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط الآلاف من القتلى والمصابين بالأيام الأخيرة جراء عملية طوفان الأقصى، التى بدأتها المقاومة الفلسطينية للتذكير بالحق الفلسطيني واستغلها الإحتلال لتنفيذ مخطط التهجير.

هدنة حقنًا للدم الفلسطيني

عقب 52 يوم من تبادل القصف ووقوع المجازر بقطاع غزة .. تم الاتفاق على الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر، واليوم تدخل يومها السادس، بعد إعلان التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديدها يومين إضافيين، تتويجًا للجهود المصرية القطرية المكثفة والرامية إلى إدخال المساعدات الإنسانية، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، أكد في وقت سابق إن حياة المدنيين الفلسطينيين معرضة للخطر، بسبب الكارثة الإنسانية التى تلحقها إسرائيل بقطاع غزة، وتهديداتها المستمرة باستئناف عدوانها الإجرامي على القطاع بعد انتهاء الهدنة الحالية، إلى جانب محاولاتها تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، بالتوازي مع تصاعد هجمات جيشها ومستوطنيها على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

تمديد الهدنة وتبادل الأسرى

كشفت تقارير إعلامية بقناة القاهرة الإخبارية، أن مسئولين أمنيين مصريين بحثوا مع نظرائهم القطريين سُبل تمديد الهدنة الإنسانية في غزة لمدة يومين إضافيين.

على صعيد أخر أعلنت تقارير إعلامية إسرائيلية، أنه سيتم قريباً عرض صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على مبدأ الكل مقابل الكل وإنهاء الحرب في غزة.

أصداء دولية للتضامن مع غزة

وعلى الصعيد العالمي، نددت العديد من الأصوات الدولية بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والفصل العنصري في قطاع غزة وكل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

من جهته ندد البرلمان العربي، بأن الوقت قد حان للاعتراف الدولي الكامل بالدولة الفلسطينية، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، باعتبار ذلك شرط حتمي لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

فيما دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى تفعيل الآليات القضائية الدولية المتاحة ومسار العدالة الجنائية الدولية من أجل ردع الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم وضمان مساءلته ومحاسبته على انتهاكاته الماضية والجارية حاليا.

و دعت حركة حماس إلى تصعيد الفعاليات الجماهيرية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، رفضاً للعدوان ودعماً لحقه في الحرية والاستقلال.