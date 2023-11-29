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"غزة في القلب".. الجامعة العربية تحتفي باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

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ياسر رشاد - القاهرة -  نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقفة تضامنية صباح اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

 استهلت الوقفة بعزف النشيد الوطني لدولة فلسطين، وارتدى المشاركون في الوقفة التضامنية الكوفية الفلسطينية التي تحمل شعار الاحتفالية غزة في القلب.

نظم الوقفة قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي أودت بحياة أكثر من 15 ألف شهيد وشهيدة.

وقال السفير العكلوك فى تصريحات صحفية، إن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطينى يأتى هذا العام وشعبنا يتعرض لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال والفصل العنصري في قطاع غزة وكل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وأضاف أن الشعب الفلسطينى يتعرض لجرائم حرب إسرائيلية تشمل قصف البيوت والمشافى والمدارس والمساجد والكنائس، وقتل الأطفال والنساء وكبار السن وطواقم الإسعاف والصحافة والدفاع المدنى، بالإضافة إلى حصار قاتل يشمل قطع الماء والكهرباء والدواء والوقود والغذاء.

ويوافق اليوم الأربعاء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1977، الاحتفال بهذا اليوم من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني،وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ تحديدا  لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني.

شاهد الصور: 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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