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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل إرسال مساعداته.. مغادرة الطائرة الـ 23 لإغاثة الفلسطينيين

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ياسر رشاد - القاهرة - تصدر مركز الملك سلمان للإغاثة مؤشرات جوجل بالمملكة العربية بالتزامن مع مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 23 لإغاثة أهالي غزة في ظل المعاناة والكارثة الانسانية التي يعيشوها بسبب الحرب التي يتعرضوا لها على أيدي جيش الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي.

ونشر مركز الملك سلمان للإغاثة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، صور للطائرة قبل مغادرتها بجانب التجهيزات والمساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة باستمرار منذ وقوع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي.

وأوضح المركز عبر موقعه الإلكتروني أنه تم مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 23، من مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

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وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 31 طنًا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

يذكر أن أمس عبرت مجموعة جديدة من القوافل الإغاثية السعودية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية معبر رفح الحدودي تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متوجهة إلى قطاع غزة، كما تم ارسال الطائرة 22 محملة بمساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 39 طناً،وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وتستهدف هذه القوافل المحاصرين في شمال القطاع منذ بداية الأزمة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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