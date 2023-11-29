ميناء سيفيرودفينسك يترقب إنزال غواصة أرخانغيلسك النووية الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، اعتزامها إنزال غواصة أرخانغيلسك النووية بميناء سيفيرودفينسك في مصنع شركة "سيفماش" (من المؤسسة الروسية المتحدة لبناء السفن).

وذكرت في بيان: "اليوم، في 29 نوفمبر، أقيم حفل الإنزال في سيفيرودفينسك تحت قيادة القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال نيكولاي إيفمينوف"، حسب وكالة "تاس".

من جهته قال إيفمينوف إنه "من الرمزي للغاية أن هذه السفينة تمت تسميتها باسم مدينة المجد العسكري أرخانغيلسك، التي ساهم سكانها بشكل كبير في تطوير البحرية وتطوير المناطق الشمالية من روسيا".

كما أضاف أن "قيادة البحرية الروسية ستواصل إيلاء أولوية عليا لتطوير عنصر الغواصات النووية في قوات الغواصات، التي تشكل أساساً لضمان أمن الدولة في المناطق البحرية والمحيطية"، مؤكداً أن "بناء غواصات نووية استراتيجية ومتعددة الأغراض يمثل أولوية في عملنا المشترك مع مجال الصناعة".

ماذا نعرف عنها؟

بدأ تطوير "أرخانغيلسك" في 19 مارس 2015 أي يوم الغواصة. وتم بناؤها وفقاً للمشروع 885 "ياسين-إم" التابع لمكتب الهندسة البحرية في سان بطرسبورغ "مالاخيت"، مثل سابقتيها - غواصات الجيل الرابع "نوفوسيبيرسك" و"كراسنويارسك".

كما تم تجميع الهيكل في وحدة واحدة ومليئة بالمعدات الأكثر تعقيداً (أكثر من 400 مورد من جميع أنحاء روسيا)، خلال تلك السنوات الثماني (تقريباً)، في ورش وعلى الممر الرئيسي لـ"سيفماش".

صواريخ كروز عالية الدقة

غير أن البيانات عن الغواصة الجديدة محدودة في المصادر المفتوحة: يوجد فيها مفاعل واحد يبرد بالماء ولها بنية خاصة لبدن متين وخفيف الوزن.

في مقدمة الغواصة يوجد أحدث نظام سونار. وتم إزالة أنابيب الطوربيد من مكانها التقليدي ووضعها على الجانبين الأيسر والأيمن.

أما السلاح الرئيسي فهو صواريخ كروز عالية الدقة في 8 صوامع رأسية بالجزء الأوسط من الغواصة، حسب وسائل إعلام روسية.

ما هي سيناريوهات استخدام روسيا للسلاح النووي؟

100 يوم

عمق التشغيل للغواصات من هذه السلسلة هو 500-520 متراً، والحد الأقصى للعمق هو 600 متر. كما يمكنها العمل بشكل مستقل لمدة تصل إلى 100 يوم.

يبلغ عدد الطاقم ما يزيد قليلاً عن 60 شخصاً، والغالبية العظمى من الضباط وضباط البحرية الذين يخدمون بموجب عقد.

نشر صواريخ نووية

يشار إلى أن روسيا أعلنت قبل أيام في 25 نوفمبر نشر صواريخ نووية من طراز "RS-24 Yars" في صوامع تحت الأرض، بقاعدة كوزيلسك في منقطة كالوجا جنوب غربي العاصمة موسكو، وذلك على وقع التوتر مع حلف شمال الأطلسي بسبب الحرب في أوكرانيا.

أتت تلك الخطوة بعد نحو شهر من إعلان روسيا الانسحاب من معاهدة حظر التجارب النووية، بسبب "عدم انضمام دول نووية رئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين وكوريا الشمالية".

محاكاة لضربة نووية

وفي أكتوبر الماضي، أجرى الجيش الروسي محاكاة لضربة نووية في مناورة أشرف عليها الرئيس فلاديمير بوتين، بعد ساعات من تصويت البرلمان على إلغاء تصديق البلاد على معاهدة حظر التجارب النووية، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقال بوتين إن إلغاء تصديق روسيا على معاهدة حظر التجارب النووية عام 2000 يأتي رداً على موقف الولايات المتحدة، التي وقعت على معاهدة حظر التجارب النووية، لكنها لم تصدق عليها.

فيما أشارت الصحيفة إلى وجود مخاوف واسعة النطاق من أن روسيا قد تتحرك لاستئناف التجارب النووية لمحاولة إثناء الغرب عن الاستمرار في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.