التنسيقية تنظم مؤتمرا بجامعة المنوفية لتوعية الشباب بالمشاركة بانتخابات الرئاسة

القاهرة - سامية سيد - نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرًا حاشدًا بجامعة المنوفية وسط حضور طلابى كثيف، بهدف توعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية فى الحياة السياسية والانتخابات الرئاسية، تحت شعار "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي"، بحضور الدكتورأحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، الدكتور صبحى شرف، الدكتور حازم صالح، الدكتور نانسى أسعد المشرف الأكاديمى على جامعة المنوفية الأهلية، نواب رئيس الجامعة.

وأكدت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن توجه التنسيقية هو الحث على المشاركة وممارسة الشباب حقهم الدستورى وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة فى الانتخابات، مشيرة إلى أهمية الإطلاع على البرامج الانتخابية لكل مرشح ومقارنتها بسجلات أعمالهم وخبراتهم وإسهاماتهم المحلية والدولية، نظرًا لأن مسئولية أكثر من 100 مليون مواطن هى مسئولية عظيمة تستوجب البحث والقراءة.

ودعت الشباب للمشاركة أيًا كان اختياراتهم من أجل الحفاظ على كافة مكتسباتهم فى ملف التمكين.

بدوره أوضح النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، أن المشاركة ليس الهدف الأساسى منها صناديق الإقتراع وإنما هناك أهداف أهم، وهى توجيه رسالة للرئيس القادم بأن طرح المرشحين الآخرين نال قبولًا لدى عدد من المواطنين وهو ما سيأخذه فى اعتباره أثناء فترته الرئاسية.

وأضاف القط، أننا نحتاج رئيس يستطيع مواجهة التحديات بحكمة وقادر على فرض إرادة دبلوماسية قوية فى وسط حدود ملتهبة وألا يجعل الأزمات المتلاحقة تعرقل التنمية فى كل المجالات، موضحًا أننا نحن شعب يزيد تعداده عن 2 مليون نسمة سنويًا ويحتاج قيادة إستراتيجية قادرة على إدارة الأزمات بجانب استمرار التنمية.

وأشار النائب محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إلى أن الدولة المصرية لديها الكثير من الفرص التى يجب أن يتمسك بها الشباب، وأنه مطلوب من الشباب المصرى أن يشارك فى تجربة الانتخابات التى ينالها مرة واحدة فقط أثناء المرحلة الجامعية، وألا يتأثر بالأصوات المغرضة التى تحبط من همته أو حماسه فى المشاركة.

وأضاف السباعى، أن كل محاولات النيل من مصر فشلت وما زال التربص مستمرًا وما نراه على حدودنا يشبه الحزام النارى، ولكن لا خوف على مصر بقوة قيادتها وجيشها وشعبها.

فيما أكد النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن ما أصاب دول المنطقة من تدمير ناتج عن مصطلح مسموم أسمه الربيع العربى أوقع شعوبا فى الفخ وأدخلهم المصيدة وكانت النتيجة الهدم والتدمير والتقسيم بدلا من البناء والتنمية فلا الجيوش بقيت ولا شعوب توحدت.

من جانبه رحب د. أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية بوفد التنسيقية، مشيدًا بالدور الرائد لأعضاء التنسيقية كأول منصة حوارية شبابية رائدة جمعت أطياف التيارات السياسية تحت مظلة واحدة ليكون للشباب صوتًا مسموعًا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدفع بالشباب والقيادات الشبابية والنسائية وتدريبهم لتوليهم العديد من المناصب والمشاركة فى صنع واتخاذ القرار.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، والنائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، والنائب محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة غادة على، عضو مجلس النواب، وكلا من؛ مصطفى جبريل، شادى الكردى، محمد القاضى، أحمد سعيد فهيم، آلاء إلياس، محمود ناجى، أعضاء التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سبق وأن تفاعلت مع شباب الجامعات من خلال أعضائها وممثليها فى المجالس النيابية من الشباب بعقد سلسلة من المؤتمرات والندوات التثقيفية والتفاعلية داخل الجامعات فى كافة الاستحقاقات الدستورية وكذلك فى الحوار الوطنى وذلك بهدف تعزيز مشاركة الشباب فى العمل العام والسياسي.