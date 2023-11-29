شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية للمصريين بالخارج: مشاركتكم فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت النائبة هويدا غانم، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، جميع المصريين المقيمين في الخارج إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى خارج مصر أيام الجمعة والأحد والاثنين المقبلين، التي توافق 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل، مؤكدة أن هناك قوة كبيرة من المصريين في مختلف دول العالم ومشاركتهم الإيجابية في الانتخابات تثري العملية الانتخابية.

وقالت "غانم"، لـ"الخليج 365"، إن المصريين بالخارج يحرصون دائما على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ودعم بلدهم ومساندتها، موجهة رسالة لأبناء مصر بالخارج: "اخرجوا وشاركوا بكثافة وقولوا كلمتكم في صندوق الاقتراع، المشاركة أمانة وواجب وطني ومسئولية، مشاركتكم تعنى المشاركة في رسم مستقبل مصر".

وأشارت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إلى أن مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية ضرورة، حتى تكون هناك مشاركة بشكل يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية أمام العالم.

وأوضحت النائبة هويدا غانم، أنها تواصلت مع أعداد كبيرة من المصريين في الخارج على مدار الأيام الماضية، كما عقدت لقاءات مع الجالية المصرية في الكويت، وحثهم على ضرورة المشاركة الإيجابية، والتقت بعدد من مسؤلي الدبلوماسية المصرية فى قنصلية مصر في الكويت، ومن بينهم السفير محمد رفيق القنصل المصري بالسفارة، والمستشار محمد عليوة، مدير عام خدمة المواطنين بالقنصلية المصرية بالكويت، وأكدت على أهمية وضرورة تيسير عملية تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية، وتحدث القنصل عن الترتيبات التي وضعتها السفارة المصرية بشأن العملية الانتخابية وإجراءات التسهيل على المواطنين المصريين المقيمين بالخارج للإدلاء بأصواتهم بالتعاون مع المجتمع المدني المصري الموجود بالكويت.

ولفتت إلى أنه خلال لقاءها مع عدد من أبناء الجالية المصرية العاملين بدولة الكويت الشقيقة أكدوا جميعا على مشاركتهم فى هذا الاستحقاق الانتخابي التاريخي، وأن المشاركة فى الانتخابات هى جوهر الديمقراطية التي يرتفع بها شأن بلدنا الحبيب مصر.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ويبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.