شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مواطن بالنمسا: حافلات لنقل أبناء الجالية للجان التصويت بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسعد عمر منسق حملة مواطن لدعم مصر في مدينة جراتس النمساوية ثانى أكبر مدينة من حيث عدد المصريين بالنمسا، إن المصريين فى المدينة مستعدون للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها بعد الغد الجمعة ولمدة ثلاثة أيام.

وأضاف: "نعمل على قدم وساق لتوفير كافة السبل لتيسير العملية الانتخابية لأبناء المدينة والتي تبعد حوالي 180 كم عن العاصمة النمساوية فيينا".

وتابع: "قمنا بتأحير حافلات لنقل أبناء الجالية في المدينة للمشاركة في العملية الانتخابية".

وطالب منسق حملة مواطن لدعم مصر في مدينة جراتس النمساوية جميع أبناء الجالية المصرية في النمسا عموما ومدينة جراتس على وجه الخصوص بضرورة المشاركة الفعالة في الاستحقاق الدستورى المقبل.