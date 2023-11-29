شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: مصر قادت معركة دبلوماسية من أكتوبر الماضى وصولاً لنجاح هدنة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال معتز محمد محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصري ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر لعبت دورا هاما في نجاح الهدنة بقطاع غزة، بعد عدوان غاشم استمر لأكثر من 40 يوما، راح ضحيته آلاف الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء، مؤكدا أن القيادة السياسية تسير على نهج سياسي ودبلوماسي لحلحلة الأزمة، وصولاً لإبرام الهدنة التى تمت برعاية مصرية قطرية أمريكية، توجت بتتفيذ صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

وأوضح نائب رئيس حزب الحرية المصري، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مصر قادت معركة دبلوماسية هامة من اندلاع الأحداث في السابع من أكتوبر الماضي، من أجل تهدئة الأوضاع في غزة، ووقف إطلاق النار وسقوط المزيد من المدنيين، الأمر الذى يبرهن على دور مصر الهام إقليميا ودوليا في إحلال عملية السلام بالمنطقة، فضلا عن دورها في تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، بجانب دورها في إجلاء الرعايا الأجانب من القطاع.

وثمن " محمود" ، دور مصر في حشد الرأي العام الدولي والإقليمي نحو نبذ فكرة "التهجير القسري" للفلسطينيين ليصبح مرفوض عربيا ودوليا، مما ساهم في دحض هذا المخطط الذى تصدت اليه مصر بقوة لضمان عدم تصفية القضية الفلسطينية.