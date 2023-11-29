شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تعقد مؤتمرا لعرض البرنامج الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد حملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024 عن حزب الشعب الجمهورى، مؤتمرها الانتخابى الثالث، غدا الخميس، بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات لمناقشة أبرز المشاكل التى تواجه المواطنين فى محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأيضًا طرح ومناقشه الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابى للمرشح لهذ المشكلات.

يعقد المؤتمر وسط حضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهورى، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وأطلق حزب الشعب الجمهورى "حملة لطرق الأبواب" دعمًا لمرشح الحزب فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، المهندس حازم عمر، والدعوة للمشاركة والنزول لممارسة الحق الدستورى فى الإدلاء بالصوت الانتخابى وذلك أيام 10 و11 و12 ديسمبر بالداخل.

وتهدف هذه الحملة إلى توعية المواطنين، بأهمية المشاركة بإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتسليط الضوء عليه وتعريف المواطنين ببرنامج مرشح الحزب الانتخابى.