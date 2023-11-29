11 قتيلا جراء حادث منجم للبلاتين في جنوب أفريقيا

الرياص - اسماء السيد - قُتِل 11 شخصا وجُرح 75 الإثنين في حادث في منجم كبير للبلاتين في جنوب أفريقيا عندما سقط مصعد كان يقل عمالاً لأسباب غير معروفة، على ما أعلنت الشركة المشغلة للمنجم.

وقالت شركة إمبالا بلاتينوم إن "الحادث الخطر" وقع بعد ظهر الإثنين في منجمها الكائن في راستنبرغ على بعد حوالى مئة كيلومتر شمال غرب جوهانسبرغ، عندما كان أكثر من 80 عاملا بصدد الخروج من أحد أنفاق المنجم في نهاية يوم العمل.

وأُطلِق الإنذار قبيل الساعة الخامسة مساء (15,00 ت غ ) الاثنين عندما بدأ المصعد الذي يقلّ العمال "بالهبوط بشكل غير متوقع"، وفقا للشركة.

وجاء في بيان للشركة "توقف هبوط المصعد السريع بعدما علق حزام الثقل الموازي في كماشات الرافعة".

والكماشات أنظمة أمان تمنع المصاعد وقطارات الأنفاق من الرجوع إلى الخلف في حال وقوع حادث.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إمبالا بلاتينوم (إمبلاتس) نيكو مولر في بيان "قلوبنا حزينة لخسارة الأرواح وللأشخاص الذين طالتهم تداعيات هذا الحادث المدمر".

أضاف "نحن بغاية الصدمة والحزن لخسارة زملائنا ونقوم بالاتصال بذويهم".

جرحى

وقالت الشركة إن 75 عاملا أصيبوا بجروح ونقلوا إلى مستشفيات محلية للعلاج.

وقال المتحدث باسم الشركة جوهان ثيرون لوكالة فرانس برس إن البعض أصيبوا بجروح خطرة، وغالبيتهم أصيبوا بكسور في الكاحل والساق وآخرون تعرضوا لخدوش بسيطة.

واستكملت عمليات الإنقاذ وحددت أماكن جميع الموظفين البالغ عددهم 86، وفق الشركة.

تعليق العمل

وتم تعليق كافة العمليات في المنجم الثلاثاء، وفق إمبلاتس، وبوشر التحقيق في أسباب الحادث.

وأكد ميلر إن "إمبلاتس تقدم الدعم المتواصل للعائلات وزملاء الأشخاص الذين قضوا أثناء عملهم" مضيفا "ونفكر بزملائنا الجرحى في هذا الوقت العصيب جدا".

وجنوب أفريقيا أكبر منتج للبلاتين في العالم.

وتكثر حوادث المناجم في جنوب أفريقيا حيث يعمل مئات الالاف في هذا القطاع.

وتضم جنوب أفريقيا أكثر مناجم العالم عمقًا، وهي مصدّر رئيسي للذهب والماس والفحم وسواها من المواد الخام.

والكثير من المناجم العميقة مزودة بمصاعد قادرة على حمل أكثر من 100 شخص كل مرة.

ويلقى العشرات من عمال المناجم حتفهم كل عام، وإن كانت أعدادهم تتراجع مع تحسين معايير السلامة في العقدين الماضيين.

وسُجلت قرابة 50 وفاة مرتبطة بحوادث مناجم في 2022 بحسب إحصاءات حكومية.

وقضى الكثير من العمال في المنجم نفسه التابع لشركة إمبلاتس براستنبرغ في 2021 إثر تعرض أحد أنفاقه لسيول طينية.

وقضى أكثر من 340 من عمال مناجم الفحم في كارثة كولبروك في 1960.