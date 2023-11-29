التقى رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر تيمور جنبلاط عرض مع فرونتسكا الأوضاع العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.