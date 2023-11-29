بوصعب: أعتقد أن زيارة لودريان استكشافية على ضوء ما حصل في غزة

أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، إلى "أننا نتمنى من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والحكومة إجابة النواب حول اسئلتهم بشأن أموال أموال السحب الخاصة (SDR) العائدة لصندوق النقد".

وبعد جلسة اللجان النيباية المشتركة، لفت إلى أنّ الموفد الرئاسي الفرنسي جان إي لودريان "موجود في لبنان من أجل المساعدة بانتخاب الرئيس، وأرى أنّه لا يوجد طرح بأي اسم، وأعتقد أن زيارته استكشافية على ضوء ما حصل في قطاع غزة، وهل أصبح هناك أي تغيير بين اللبنانيين، وهو يريد أن يرى إن تغير موقف اللبنانيين".

إلى ذلك، أوضح بوصعب "أننا قمنا بإنجاز في اللجان المشتركة من خلال الموافقة على إقرار القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، ولو أُقرّ في السابق لما كان حال اللبنانيين اليوم كما هو عليه".