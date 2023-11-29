لقاء نقابي فلسطيني لبناني في بيروت في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

اشار مسؤول مكتب اللاجئين في حركة حماس في لبنان، أبو أحمد فضل، خلال لقاء نقابي فلسطيني لبناني نظمه العمل الجماهيري في حركة حماس في لبنان، في نقابة الصحافة في بيروت، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الى إن "التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني ازداد واتسع بسبب عملية طوفان الاقصى المباركة والصمود الفلسطيني وتضحيات اهلنا في غزة"، مؤكدا أن "العالم يقف اليوم إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال وبناء الدولة وتقرير المصير وعودة اللاجئين".

بدوره، لفت رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، الى أن "التضامن مع فلسطين وغزة والمقاومة في فلسطين ولبنان يجب أن يقترن بكل أشكال الدعم لمواجهة الارهاب الإسرائيلي".

وأشاد كاسترو عبد الله باسم اتحاد المستخدمين بصمود الشعب الفلسطيني وبالتضحيات في قطاع غزة.

كما شدد خليل زعيتر باسم المكتب العمالي في حركة أمل على "عروبة ومركزية القضية الفلسطينية وقال إن قضية فلسطين هي قضية الحق والعزة".

وتناول غسان بقاعي باسم الاتحاد العام لعمال فلسطين النضال الفلسطيني التاريخي وقال أننا "نشهد مرحلة جديدة من الانتصارات التي حققتها عملية طوفان الأقصى".