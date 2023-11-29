الجميّل التقى سفيرة الاتحاد الأوروبي: لحماية لبنان وإعادة انتاج السلطة لتكون الدولة الضامن الأول لأمنه

التقى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل، سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال في زيارة تُعارف، تم خلالها بحث آخر التطورات في المنطقة وانعكاسها على لبنان وسبل حمايته إضافة الى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وأكّد الجميّل، وفق بيان لحزب الكتائب، "موقف الكتائب الداعي الى حماية لبنان ومنع أي جهة داخلية او خارجية من اقحامه في صراعات المنطقة، أو جرّه إلى حرب لا يريدها اهله وأهمية تطبيق القرارات الدولية، سيما القرار 1701".

كما شدد الجميّل على "ضرورة إعادة الحياة الى المؤسسات، والذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية، تبدأ معه عملية إعادة انتاج السلطة لتكون الدولة الضامن الأول لأمنه وشعبه".