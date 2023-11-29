مكاري: الحكومة أرجأت البند المتعلق باعادة تنظيم المصارف وكلفت القرم بإعداد دراسة بشأن "ستارلينك"

أكّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، بعد جلسة مجلس الوزراء، عدم طرح موضوع قيادة الجيش في الجلسة.

وعن مشروع القانون المتعلق باعادة تنظيم المصارف، اجاب في مؤتمر صحفي، أنّه تمت مناقشته وتم تأجيله وستعقد جلسة خاصة له.

وحول استصدار الحكومة اي تكليف رسمي لهيئات الإغاثة من أجل إحصاء أضرار الممتلكات والبنى التحتية في الجنوب، أكّد أنّ "هذا الموضوع وارد وسيتم السير به".

وحول ما حصل في موضوع "ستارلينك"، لفت إلى أنّه "قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الاتصالات اعداد الدراسات اللازمة لتنظيم الاطار التجاري لعمل شركة "ستارلينك" في لبنان وفقا للاصول وبالتنسيق مع الاجهزة الأمنية والعسكرية المختصة، وتاجيل البت بطلب الوزارة الحالي لحين استكمال الملف".