"النشرة": العثور على طفلة حديثة الولادة مرمية إلى جانب الطريق في سوق الخان-حاصبيا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن "عثور احد المواطنين على طفلة حديثة الولادة مرمية إلى جانب الطريق في سوق الخان قضاء حاصبيا"، لافتا الى ان "الصليب الأحمر عمل على نقلها إلى مستشفى حاصبيا الحكومي وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها".

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