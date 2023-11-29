تكريم  الصحافي غسان ريفي مع نخبة من المبدعين في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا

أقامت جمعية إنماء الشعر والتراث برئاسة بهية أبو حمد إحتفالًا في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز، في سيدني الأسترالية، لتكريم رئيس تحرير موقع سفير الشمال الصحافي اللبناني غسان ريفي، إلى جانب الشاعر إبراهيم موسى، وأعضاء "الاكاديمية الأسترالية العراقية للفنون برئاسة الأديب موفق سوا"، وذلك برعاية وزير خدمة العملاء والحكومة الرقمية وخدمات الطوارئ وعدالة الشباب جهاد ديب، وحضور نخبة من أبناء الجاليات الاثنية والأسترالية، ورؤساء جمعيات ثقافية، وإجتماعية، وجمع من مثقفي الجاليات العربية.

وقد حصل عضو مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية الصحافي الزميل ريفي والشاعر موسى والأديب سوا على تكريم من حاكمة ولاية نيو ساوث ويلز مارغريت بيزلي، كممثلة للملك البريطاني، وهو يعد من أرفع التكريمات في أستراليا، وعلى تكريم من برلمان نيو ساوث ويلز ممثلا بالوزير الاسترالي واللبناني الأصل جهاد ديب، وعلى تكريم من جمعية إنماء الشعر والتراث برئاسة بهية ابو حمد وآخر من نقابة شعراء الزجل في لبنان برئاسة الشاعر عادل خداج.

وكان للمكرم الصحافي غسان ريفي كلمة قال فيها: "من الرائع أن أحظى بتكريم من حراس الشعر وحافظي التراث والمدافعين عن الكلمة. والحريصين على لغة الضاد بما فيها من عذوبة وحلاوة وجمال. وإنه من الفخر أن أقف على منبر مجلس النواب في أستراليا تلك الدولة الراعية والحاضنة لجاليتنا اللبنانية والجاليات العربية والأجنبية على حد سواء فتعطي من دون منة وتقدم من دون حساب وتشكل المحضن الدافئ لكل من يعيش على أرضها تجسيداً لإنسانيتها التي تتجلى في مواضع كثيرة".