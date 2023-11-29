كنعان: عنوان المرحلة في لبنان اليوم "التسابق لرفع المسؤولية" وبالنهاية تحميل نتيجتها للمواطن

اشار النائب ابراهيم كنعان على هامش اللجان المشتركة، الى ان "عنوان المرحلة في لبنان اليوم "التسابق لرفع المسؤولية" وبالنهاية تحميل نتيجتها للمواطن لانه الحلقة الأضعف. رأيناها بالضرائب بمشروع الحكومة للموازنة وبإقفال المرافق العامة من نافعة ودوائر عقارية وشلل القطاع الصحي و الادارة بشكل عام وفقدان الدواء وصرف اموال حقوق السحب بحساب خاص بمصرف لبنان وحجز اموال المودعين من ٤ لما أسمته الحكومة "بصندوق استرجاع الودائع".

اضاف "بكلمة واحدة مش مستعدين يعملوا شي ومدورين ماكينات التبرير والفبركة لتغطية عجزهم"، مؤكدا "عدم القبول بأي تنظير او سبب او شعار للاستمرار بإقفال الدوائر العقارية في المتن وجبل لبنان ولعدم تأمين الدواء للمواطن. ‏وقفوا هالمسرحية وتحملوا مسؤولياتكم!".