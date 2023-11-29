المرابطون: فلسطين تفضح بدمها كل المنافقين الإرهابيين الدوليين

اشارت حركة الناصريين المستقلين - قوات المرابطون، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الى ان "الدم الفلسطيني على أرضها اليوم يثبت، أنه الأسطورة والأمل والإيمان والعزيمة، وقبلة كل أحرار العالم والمسلمين والعرب، ويؤكد المؤكد أنها ملحمة التاريخ الإنساني بكل أبعادها السياسية والنضالية، وأن شعب الجبارين لا يمل ولا يخضع وهو المثل والمثال، على امتداد التراكم النضالي لأجيال من المكافحين على أرضها لتحريرها وإثبات هويتها العربية".

ولفتت في بيان، الى ان "اليوم تفضح فلسطين بدمها كل المنافقين الإرهابيين الدوليين، وفي مقدمهم المجرم الأكبر الولايات المتحدة الأميركية والتوابع المجرمين الصغار، فرنسا وبقايا الدول الأوروبية، عرتهم فلسطين بال 150000 شهيد وأشلاء خمسة آلاف من أطفالها،إنسانيا وأخلاقيا وأسقطت تعابير المجتمع الدولي وحقوق الإنسان والعالم الحر".

وتوجه البيان الى "المتاجرين منذ أزمان، بقضية الفلسطينيين خسئتم، تبقى فلسطين أكبر منكم جميعا، وعروسة أمتها العربية من محيطها إلى خليجها العربي، حيث أن الجماهير العربية هي المعيار والميزان في التصدي والمواجهة من أجل فلسطين الحرة العربية، أسقطوا خونة الماضي، وهزوا عروشهم، وغدا سيسقط خونة الحاضر من أجلك يا فلسطين".