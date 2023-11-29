حمية التقى نائب وزير النقل التركي في لندن: لتعزيز وتقوية خطوط النقل البحري والجوي بين لبنان وتركيا

يواصل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية زيارته بريطانيا ومشاركته في أعمال الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية المنعقدة في لندن، حيث التقى ظهر اليوم على رأس وفد من الوزارة مع الوفد التركي المشارك برئاسة نائب وزير النقل التركي دورموس أونوفار، وبمشاركة المدير العام لشؤون الاتحاد الأوروبي والعلاقات الخارجية السيد بوراك أيكان.

وجرى البحث خلال اللقاء في آفاق تعزيز نمو العلاقات اللبنانية- التركية على صعيد النقل، ولاسيما البحري والجوي منه، هذا إضافة إلى البحث في السبل الآيلة لتوسيع التعاون مع تركيا في هذا القطاع وخصوصا في موضوع سكك الحديد وانعكاساتها على الحركة المرفئية وقطاع المرافئ بشكل عام.

ولفت حمية إلى أنّ "الموقع الجغرافي لكل من لبنان وتركيا، وعلاقات الصداقة بين البلدين، يفتح أمامهما أبواب التعاون لتعزيز وتقوية خطوط النقل البحري والجوي بينهما، وذلك لكافة الخدمات بين الجانبين ومن خلالهما.

واتفق الجانبان اللبناني والتركي على تشكيل لجنة تقنية متخصصة من كلا الوزارتين، على أن يعود الوزيران للاجتماع في غضون الأشهر المقبلة لمناقشة الاجراءات التي تقرها اللجنة المذكورة والعمل على وضعها على سكة التنفيذ.