ذكر النائب السابق إميل رحمه، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ "الجيش الإسرائيلي يطلق النار على الجيش اللبناني، وبالتالي يطلق النار على القرار 1701، مثلما أطلق النار على كل القرارات الدولية".
وفي وقت سابق من اليوم، افادت قناة "المنار" بأن جنود الجيش الاسرائيلي في موقع "العباد" عند حدود بلدة حولا اطلقوا النار بإتجاه محيط آلية عسكرية للجيش اللبناني خلال دورية كان يقوم بها الجيش قرب الموقع المحاذي لموقع لقوات اليونيفيل الدولية أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر رحمه بعد إطلاق نار باتجاه آلية للجيش اللبناني: الجيش الإسرائيلي يُطلق النار على القرار 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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