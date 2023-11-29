بو صعب اطلع من فرونتسكا على نتائج المداولات في مجلس الامن: جرائم الحرب بغزة تسجل في تاريخ إسرائيل الأسود

اطلعت المنسقة الخاصة للامم المتحدة يوانا فرونتسكا نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على نتائج اللقاءات في مجلس الامن بخاصة المباحثات التي لها علاقة في لبنان بعد الأحداث الاخيرة في جنوب لبنان.

ونقلت فرونتسكا، وفق بيان مكتب بو صعب، "قلق مجلس الامن على ألا تمتد الحرب على طول الخط الازرق و على أهمية دور اليونيفيل والجيش اللبناني في الجنوب، وعلى ان ليس هناك من نية لتغيير القرار 1701".

بدوره عبر بو صعب عن امتنانه لـ"الجهود المبذولة في مجلس الامن"، آملا "ألا تتكرر المأساة التي حصلت مع "اليونيفيل".

وأسف لـ"الاعتداءات الاسرائيلية في غزة وفي جنوب لبنان والانتهاكات غير المبررة على المدنيين الابرياء والتي تعتبر جرائم حرب تسجل في تاريخ سجل إسرائيل الأسود".